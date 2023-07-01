Брозович решил перейти в «Аль-Наср», а не в «Барселону»

Полузащитник «Интера» и сборной Хорватии Марсело Брозович сделал выбор в пользу продолжения карьеры в Саудовской Аравии, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в своём «твиттере».
По информации источника, хавбек «нерадзурри» перейдёт в «Аль-Наср» примерно за € 17-18 млн. Данное предложение устроило руководство «Интера»: в клубе решили дать добро хорватскому футболисту на переход в саудовскую команду.
В сезоне-2022/2023 на счету Брозовича 40 матчей за «Интер» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с миланским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.
Ранее сообщалось о трудностях, которые возникли в процессе перехода полузащитника «Челси» Хакима Зиеша в «Аль-Наср».
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