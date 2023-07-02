Винисиус сыграл в американский футбол
Поделиться
Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор сыграл в американский футбол у себя на родине.
Фото: Соцсети Винисиуса
Винисиус проводит отпуск в Рио-де-Жанейро (Бразилия). В социальной сети игрока появилось фото, на котором он запечатлён с игроком в американский футбол Джастином Джефферсоном, выступающим за клуб НФЛ «Миннесота Вайкингс».
Бензема забивает с передачи Винисиуса.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Винисиус является воспитанником бразильского «Фламенго». К «Реалу» он присоединился летом 2018 года. В прошлом сезоне бразильский нападающий провёл 33 матча в рамках чемпионата Испании, забил 10 голов и сделал девять результативных передач. «Реал» завершил кампанию на второй строчке турнирной таблицы.
Комментарии
- 2 июля 2023
-
12:18
-
12:09
-
12:08
-
12:05
-
12:01
-
12:00
-
11:45
-
11:45
-
11:35
-
11:30
-
11:29
-
11:24
-
11:10
-
10:45
-
10:45
-
10:40
-
10:25
-
10:22
-
10:20
-
10:00
-
09:58
-
09:58
-
09:45
-
09:45
-
09:41
-
09:35
-
09:22
-
09:22
-
09:20
-
09:12
-
09:05
-
08:46
-
08:30
-
07:43
-
07:11
Партнерский контент