Винисиус сыграл в американский футбол

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор сыграл в американский футбол у себя на родине.

Фото: Соцсети Винисиуса

Винисиус проводит отпуск в Рио-де-Жанейро (Бразилия). В социальной сети игрока появилось фото, на котором он запечатлён с игроком в американский футбол Джастином Джефферсоном, выступающим за клуб НФЛ «Миннесота Вайкингс».

Бензема забивает с передачи Винисиуса.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Винисиус является воспитанником бразильского «Фламенго». К «Реалу» он присоединился летом 2018 года. В прошлом сезоне бразильский нападающий провёл 33 матча в рамках чемпионата Испании, забил 10 голов и сделал девять результативных передач. «Реал» завершил кампанию на второй строчке турнирной таблицы.