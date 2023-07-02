«Приятно было играть с тобой, брат». Виктор Мозес — о завершении карьеры Сеска Фабрегаса
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Полузащитник московского «Спартака» Виктор Мозес отреагировал на заявление Сеска Фабрегаса о завершении карьеры футболиста. Мозес и Фабрегас вместе выступали за английский «Челси».
«Приятно было играть с тобой, брат. Ты настоящая легенда игры. Желаю тебе счастья в дальнейшем», — написал Мозес в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что 36-летний испанец в скором времени планирует начать тренерскую карьеру.
Сеск Фабрегас дебютировал во взрослом футболе в 2003 году в составе лондонского «Арсенала». За свою игровую карьеру он завоевал 16 титулов. Полузащитник становился чемпионом Европы (дважды) и мира, а также брал титулы в Англии (с «Челси» в сезоне-2014/2015) и Испании (с «Барселоной» в сезоне-2012/2013).
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