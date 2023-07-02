Ерохин: победа над Испанией в 2018-м — исторический момент, яркий этап российского футбола

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин высказался о победе над сборной Испании на ЧМ-2018.
«Победа над Испанией в 2018-м — исторический момент, яркий этап российского футбола. Но жизнь не стоит на месте. Можно сказать, что это прошлое.
Чемпионат мира в нашей стране — эмоции были запоминающиеся. Надеюсь, что эти эмоции к нам вернутся. Нет ли удивления, что прошло уже пять лет? На самом деле время быстро проходит. Но нужно двигаться вперёд и совершенствоваться», — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
В прошедшем сезоне чемпионата России Александр вышел в 20 матчах, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу. «Зенит» в прошлом сезоне выиграл чемпионат России пятый раз подряд. Ерохин был в команде на протяжении всех этих лет.
- 2 июля 2023
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