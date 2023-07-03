В «Интер Майами» высказались об интересе к Суаресу и Ди Марии
Поделиться
Совладелец футбольного клуба «Интер Майами» кубинско-американский бизнесмен Хорхе Мас высказался об интересе к Луису Суаресу и Анхелю Ди Марии.
«У Суареса есть контракт, в котором есть пункт об освобождении, и я не знаю, сработает ли он. Мы также говорили с Ди Марией, но, похоже, он собирается подписать контракт с другим», — приводит слова Marca.
Ранее сообщалось, что «Интер Майами» ведёт продвинутые переговоры с Жорди Альбой и Серхио Рамосом. Ранее клуб подписал контрактное соглашение с аргентинским нападающим Лионелем Месси.
На данный момент «Интер Майами» занимает 27-е место в турнирной таблице чемпионата МЛС, записав в свой актив 16 очков. В следующем туре «Интер Майами» встретится с «Коламбус Крю».
Материалы по теме
Лионель Месси снялся в сериале
Комментарии
- 3 июля 2023
-
03:32
-
03:27
-
03:14
-
03:01
-
03:00
-
02:43
-
02:12
-
01:56
-
01:42
-
01:34
-
00:58
-
00:57
-
00:46
-
00:40
-
00:37
-
00:29
-
00:28
-
00:12
-
00:06
-
00:02
- 2 июля 2023
-
23:52
-
23:50
-
23:46
-
23:42
-
23:40
-
23:37
-
23:30
-
23:15
-
23:13
-
23:07
-
22:54
-
22:47
-
22:45
-
22:35
-
22:34
Партнерский контент