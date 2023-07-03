В «Интер Майами» высказались об интересе к Суаресу и Ди Марии

Совладелец футбольного клуба «Интер Майами» кубинско-американский бизнесмен Хорхе Мас высказался об интересе к Луису Суаресу и Анхелю Ди Марии.

«У Суареса есть контракт, в котором есть пункт об освобождении, и я не знаю, сработает ли он. Мы также говорили с Ди Марией, но, похоже, он собирается подписать контракт с другим», — приводит слова Marca.

Ранее сообщалось, что «Интер Майами» ведёт продвинутые переговоры с Жорди Альбой и Серхио Рамосом. Ранее клуб подписал контрактное соглашение с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

На данный момент «Интер Майами» занимает 27-е место в турнирной таблице чемпионата МЛС, записав в свой актив 16 очков. В следующем туре «Интер Майами» встретится с «Коламбус Крю».

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