Руслан Ротань прокомментировал победу Украины над Францией в 1/4 финала Евро U-21

Главный тренер сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал победу над Францией в 1/4 финала Евро U-21. Матч закончился со счётом 3:1.
«Я действительно счастлив, но я больше счастлив за наших футболистов, за нашу страну. Этот матч действительно очень важен был. У нас есть немного времени переварить всё и готовиться к полуфиналу. Очень мощная команда впереди.
Франция очень мощно начала матч, он пошёл не по нашему сценарию. Мы с первых минут стремились взять под контроль мяч, но очень умело изучили нас французы, перекрыли середину и большим количеством накрывали наших полузащитников, поэтому начало матча было не за нами.
Но мне понравилась реакция на пропущенный гол, мы не раскисли. За счёт индивидуального мастерства, командных действий и характера смогли переломить этот матч. В итоге мы победили очень мощную команду, одну из сильнейших на этом турнире.
Лучшими становятся среди лучших, поэтому первый скальп мы сняли, но через 3 дня у нас будет вторая лучшая команда. Надо восстановиться и хорошо подготовиться.
Это была наша стратегия, чтобы Мудрик и Кащук открывались за спину, а Крыськов оттягивал на себя центральных защитников. Наша стратегия где-то не сработала, прежде всего нам не удалось взять под контроль игру, не было структуры, нас вдавили французы, которые с первых минут начали прессинговать.
Индивидуальные действия игроков это уже их мастерство. Я очень рад, что в матче, который для нас в начале получился неудачным, свою роль сыграло индивидуальное мастерство, и характер команды, которая не раскисла, нашла силы и переборола.
Во втором тайме мы перестроились, он был уже по нашему сценарию, в принципе счёт на табло, пожалуй, закономерный.
Буду ли тренировать сборную на Олимпиаде, пожалуй, сейчас не отвечу. А то, что это достижение для нашей страны, особенно в такое время… В такое время наша страна будет представлена на Олимпиаде командой по футболу, и это впервые. Очень и очень достойно.
Матч против Испании будет для нас ещё более тяжёлым, но мы должны смотреть сначала на себя, стремиться играть как мы захотим», — приводит слова Ротаня ua.tribuna.com.
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