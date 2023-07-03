«Аль-Хиляль» готов заплатить Неймару € 600 млн за три года контракта — Чинар
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Саудовский футбольный клуб «Аль-Хиляль» хочет видеть в своём составе нападающего «ПСЖ» Неймара. 31-летнему бразильцу готовы заплатить € 600 млн за три год контракта. Об этом сообщает журналист Fanatik Якуп Чинар в «Твиттере».
Контракт 31-летнего Неймара с «ПСЖ» истекает летом 2025 года. Ранее появилась информация, что нападающий готов вернуться в «Барселону», а клубы согласовали возможный переход. Однако загвоздка состоит в том, что сине-гранатовые хотят, чтобы «ПСЖ» продолжал выплачивать часть зарплаты звёздного игрока.
Отметим, что «Аль-Хиляль» ранее подписал экс-защитника «Челси» Калиду Кулибали и экс-полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша.
Неймар и Батлер исполнили песню Бибера Love Yourself. Видеоролик:
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