10 главных трансферных новостей дня. Суперпокупка «Ливерпуля» и безумные требования Мбаппе

В Европе и России клубы продолжают активную работу во время трансферного окна. Крупные сделки совершаются ежедневно. Самые главные трансферные новости прошедшего дня – в нашем дайджесте.

Вторая большая сделка «Ливерпуля» летом

Доминик Собослаи Фото: Liverpool FC via Getty Images

«Ливерпуль» сообщил о подписании второго полузащитника в текущее окно. 22-летний венгр круто показал себя в «Лейпциге», и теперь Собослаи забирает один из самых больших клубов мира. Доминик подписал контракт до 2028 года, а «красные» заплатили за него € 70 млн. Интересно, что Собослаи взял номер 8, под которым раньше играл легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард. А последним этот номер носил Наби Кейта, переходивший в команду также из «Лейпцига».

«Зенит» отказался вести переговоры по Клаудиньо с «Фламенго»

Клаудиньо Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Об уходе некоторых бразильских футболистов «Зенита» говорят уже не первый месяц. Один из крупнейших клубов Бразилии – «Фламенго» — заинтересовался в покупке Клаудиньо. Однако, по информации журналиста Жулио Мигеля Нето, «Зенит» отказался вести переговоры о трансфере. Ранее сообщалось, что «Фламенго» договорился о переходе с Клаудиньо, а «Зенит» хочет получить за игрока € 17–18 млн. Также СМИ сообщают об интересе к 26-летнему полузащитнику со стороны «Коринтианса».

Крупная сделка «Спартака» уже на подходе?

Тео Бонгонда Фото: Fran Santiago/Getty Images

К переезду в Москву близок вингер испанского «Кадиса» Тео Бонгонда. Бельгиец, выступающий за сборную ДР Конго, перейдёт в «Спартак» за € 10 млн, сообщает Relevo. Главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль, по сообщению источника, уже считает сделку закрытой. Неплохой бизнес для «Кадиса»: перед прошлым сезоном он приобрёл Бонгонда у «Генка» за € 3 млн.

«Болонья» выкупила 50% прав на хорватского полузащитника «Динамо»

Никола Моро Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Итальянская «Болонья» на официальном сайте сообщила о выкупе 50% прав на полузащитника Николу Моро. 24-летний хорват провёл прошедший сезон в клубе Серии А на правах аренды, а теперь присоединяется на постоянной основе. Сообщалось, что сумма выкупа Моро, прописанная в арендном соглашении с «Болоньей», составляет € 6 млн. За «Динамо» Никола выступал с 2020 по 2022 год и провёл 66 матчей.

Защитник сборной Черногории перешёл в «Рубин»

Игор Вуячич Фото: UEFA via Getty Images

Сербский «Партизан» на официальном сайте сообщил об уходе защитника Игора Вуячича в казанский «Рубин». Российский клуб пока не объявил о сделке. Однако сайт Transfermarkt отмечает, что «Рубин» заплатил за Вуячича € 1 млн. А контракт с 28-летним черногорцем подписан до 2025 года. В прощальном сообщении на сайте «Партизана» Вуячич поблагодарил клуб за возможность «поиграть в такой большой команде». За сборную начиная с 2015 года он провёл больше 30 матчей. Три – в этом году.

Кудряшов покинул «Антальяспор»

Фёдор Кудряшов Фото: DeFodi Images via Getty Images

36-летний российский защитник Фёдор Кудряшов покинул турецкий «Антальяспор» в статусе свободного агента. Он выступал за клуб с 2020 года. В сезоне-2022/2023 на счету Кудряшова 13 матчей в турецкой Суперлиге. В 2021-м Фёдор вместе с «Антальяспором» выходил в финал Кубка Турции. Отметим, что в 2019 году Кудряшов играл за другой турецкий клуб – «Истанбул Башакхешир». Отец Фёдора уже заявил, что «расставание было неизбежным» – из-за травм и паспорта игрока.

«Тоттенхэм» забирает футболиста «Шахтёра»

Манор Соломон Фото: Anadolu Agency via Getty Images

Один из главных инсайдеров Фабрицио Романо сообщает, что «Тоттенхэм» приобретает полузащитника Манора Соломона. Интересно, что, несмотря на действующий контракт футболиста с «Шахтёром», он присоединится к лондонцам в статусе свободного агента. Это произойдёт после согласования со стороны ФИФА. Однако гендиректор «Шахтёра» сообщил, что клуб готов судиться. Прошлый сезон Соломон провёл на правах аренды в «Фулхэме». Теперь Манор уходит на повышение.

Мбаппе просил у «Реала» € 240 млн

Килиан Мбаппе Фото: Corbis via Getty Images

Сага с переходом нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал» продолжается. По информации Marca (можно доверять), 24-летний форвард не хочет терять в зарплате в случае переезда в Мадрид. Поэтому Мбаппе запросил у «Реала» € 240 млн в виде различных выплат. Мадридцы приняли решение отменить работу по переходу.

Представители «Реала» заявили, что трансфер невозможен из-за высоких требований игрока. Мадридцы склоняются к тому, чтобы подписать Килиана бесплатно в 2024 году. Однако в таком случае есть риск того, что Мбаппе всё же решит продлить контракт с «ПСЖ», завершающийся в 2024-м.

«Челси» работает над сделкой по Кайседо

Мойсес Кайседо Фото: Craig Mercer/MB Media/Getty Images

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что лондонский «Челси» возвращается к переговорам с «Брайтоном» о трансфере полузащитника Мойсеса Кайседо. Руководство «синих» не собирается общаться долго, к тому же игрок и клуб уже договорились о контракте. Transfermarkt оценивает Кайседо в € 55 млн, «Челси» ранее предлагал за эквадорца € 80 млн. Сейчас надеются взять за € 90 млн.

У «МЮ» не скоро появится новый вратарь?

Андре Онана Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Манчестер Юнайтед» продолжает поиски нового вратаря. Напомним, у голкипера Давида де Хеа закончился срок действия контракта с манкунианцами. И пока его не продлили. По информации AS, испанцу уже сделал предложение «Аль-Наср». А «МЮ» ведёт переговоры по двум вратарям: Андре Онана («Интер») и Юстину Бейло («Фейеноорд»). Как сообщает журналист Альфредо Педулла, «Юнайтед» готов предложить «Интеру» за камерунца € 45+5 млн, тогда как итальянцы хотят € 60 млн. Пока непонятно, что будет дальше: The Telegraph пишет, что английский клуб готов отказаться от Онана, а в Sky Italia уверены, что «Интер» ждёт официального предложения по голкиперу. Что касается Бейло, то «Фейеноорд» не спешит расставаться с вратарём, даже если «МЮ» предложит за него крупную сумму.