«Аль-Наср» подписал контракт с Марсело Брозовичем — Романо

Полузащитник «Интера» Марсело Брозович подписал контракт с саудовским клубом «Аль-Наср». За переход хорватского футболиста клуб заплатил € 18 млн. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

В сезоне-2022/2023 на счету Брозовича 40 матчей за «Интер» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с миланским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Ранее сообщалось о трудностях, которые возникли в процессе перехода полузащитника «Челси» Хакима Зиеша в «Аль-Наср». Также сообщалось, что Брозовичем интересовалась «Барселона», но не смогла заплатить за его трансфер.