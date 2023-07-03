«Аль-Наср» подписал контракт с Марсело Брозовичем — Романо
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Полузащитник «Интера» Марсело Брозович подписал контракт с саудовским клубом «Аль-Наср». За переход хорватского футболиста клуб заплатил € 18 млн. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
В сезоне-2022/2023 на счету Брозовича 40 матчей за «Интер» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с миланским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.
Ранее сообщалось о трудностях, которые возникли в процессе перехода полузащитника «Челси» Хакима Зиеша в «Аль-Наср». Также сообщалось, что Брозовичем интересовалась «Барселона», но не смогла заплатить за его трансфер.
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