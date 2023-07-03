Килиан Мбаппе станет игроком «Реала» 6 или 7 июля — Галлардо

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе перейдёт в мадридский «Реал», о сделке объявят 6 или 7 июля 2023 года. Об этом сообщает журналист Франсуа Галлардо в «Твиттере».

«6 или 7 июля вы, мадридисты, получите большую радость. Килиан Мбаппе станет игроком «Реала» и осуществит свою мечту. Осталось совсем немного! Я никак не комментировал возможный переход с 2021 года», — написал журналист.

24-летний Мбаппе, по ранее появившийся информации, не входит в планы «Реала» в качестве усиления в летнее трансферное окно. «Сливочные», по информации Marca, готовы подписать французского форварда на правах свободного агента, сделав ему досрочное предложение в январе 2024 года.

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