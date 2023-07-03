Пятов завершил карьеру в «Шахтёре». Клуб приглашает его в тренерский штаб

Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин сообщил, что 39-летний вратарь Андрей Пятов завершил профессиональную карьеру в украинском клубе. Однако функционер подчеркнул, что ветерану «Шахтёра» будет предложена должность тренера вратарей.
«Андрей Пятов на данный момент завершил свои выступления как футболист нашего клуба. Он прошёл очень большой и яркий путь — 16 лет, 482 матча, очень много титулов и побед. Поэтому мы должны быть благодарны ему за это. Вы знаете, что мы будем играть 6 августа благотворительный матч с «Тоттенхэмом» и предложили Пятову сыграть прощальную встречу, чтобы отблагодарить за всё, что Андрей сделал для «Шахтёра». Уверен на 100%, что будет полный стадион, что придут болельщики. Надеюсь, он примет приглашение, сыграет в этом матче, и мы очень хорошо попрощаемся с легендой нашего клуба.
При этом мы прощаемся с Андреем только как с футболистом, но хотели бы видеть его в тренерском штабе Патрика ван Леувена как наставника вратарей. Предлагаем Пятову остаться в клубе, ведь для нас очень важны его знания, его харизма. У нас много молодых футболистов, и опыт Андрея очень нужен. Поэтому мы уверены, что он поможет», — приводит слова Палкина официальный сайт «Шахтёра».
- 3 июля 2023
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