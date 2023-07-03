Бывший тренер молодёжки «Локомотива» рассказал о разногласиях с гендиректором Леонченко

Бывший главный тренер молодёжной команды «Локомотива» Максим Мишаткин признал, что взаимоотношения с генеральным директором железнодорожников Владимиром Леонченко были непростыми.
«Простыми их, конечно, нельзя назвать, но я верю, что в таком клубе, как «Локомотив», работают только профессионалы, а значит, наши взаимоотношения должны отойти на второй план. Разногласия в работе были, скрывать не буду.
Не в моей компетенции оценивать его работу. Владимир Валерьевич имел отношение, как её характеризуют в СМИ, к «немецкой стратегии». Хочу верить, что он работает на пользу клуба. Был ли Леонченко инициатором моего ухода? Да.
Как работали с Михаилом Галактионовым? Хорошо, он знал и понимал, как и что мы делали, потому что видел, что из молодёжки выходили качественные футболисты: как, например, Карпукас или Погостнов. Он понимает, что наши ребята умеют выдерживать конкуренцию в основе, хотя сами по себе они очень молоды.
Мы проделали очень большую работу. Результат нашей работы — это игра ребят: каждый сезон мы давали основе новых игроков. Если кто-то не мог пробиться в «Локо», а это всё-таки топ-клуб, то этот человек находил себя в других командах РПЛ или ФНЛ. Молодому футболисту очень важно не только получить шанс, но и его использовать, и мы старались подготовить молодёжь к этому», — приводит слова Мишаткина «Матч ТВ».
- 3 июля 2023
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