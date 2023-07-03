«Атлетико» объявил о покупке Галана из «Сельты»

Защитник «Сельты» Хави Галан перешёл в «Атлетико». Об этом сообщает пресс-служба мадридского клуба.
«Хави Галан, выступающий на позиции левого защитника, выделяющийся своей великолепной атакующей игрой, а также обостряющими пасами в штрафную — игрок «Атлетико». Наш клуб достиг договорённости с «Сельтой» по трансферу футболиста. Добро пожаловать, Хави Галан!» — говорится в сообщении клуба.
По информации источника, контракт испанского игрока обороны с «Атлетико» будет рассчитан до конца июня 2026 года.
Галан выступал за «Сельту» с 2021 года. В сезоне-2022/2023 на счету защитника 40 матчей во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.
Ранее сообщалось о договорённости «Атлетико» с ещё одним защитником — футболистом «Челси» Сесаром Аспиликуэтой.
- 3 июля 2023
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