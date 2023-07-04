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«Спартак» объявил о проведении товарищеского матча с «Нефтчи»

«Спартак» объявил о проведении товарищеского матча с «Нефтчи»
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Московский «Спартак» 18 июля на «Открытие Банк Арене» проведёт товарищеский матч с азербайджанским «Нефтчи». Об этом сообщает пресс-служба команды на официальном сайте.

Отметим, что в эти дни «Нефтчи» принимает участие в товарищеском турнире, который проходит в Санкт-Петербурге. Его участниками, помимо азербайджанского клуба, стали «Зенит», «Фенербахче» и «Црвена Звезда».

«Спартак» минувший сезон закончил на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда пропустила вперёд лишь ЦСКА и «Зенит», ставший чемпионом в пятый раз подряд. Тренирует «Спартак» Гильермо Абаскаль, который летом 2022 года пришёл на вакантную должность после ухода Паоло Ваноли.

Отметим, что «Нефтчи» 1 июля успел провести матч с «Зенитом», которому проиграл 1:3.

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