Ветеран «Спартака» Гаврилов: врачи не говорят про выписку, но в правой руке нет силы

Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов, который неделю назад был выписан из больницы, рассказал о своём состоянии после инсульта. Cейчас он находится в одном из реабилитационных центров.

«Врачи пока ничего не говорят о том, когда меня выпишут — всё будет зависеть от того, как пойдёт процесс восстановления. Я сейчас прохожу все процедуры, которые они мне назначают. И все, с кем я общаюсь, сказали, что вроде бы я стал говорить получше. Но правая рука пока ещё не отходит. Прежние функции не восстановились, прежней силы в ней нет, и я пока ничего не могу взять в руку», — приводят слова Гаврилова «РИА Новости Спорт».

70-летний Гаврилов был госпитализирован в конце мая после перенесённого инсульта. 7 июня бывшему футболисту «Спартака» была проведена операция на сонной артерии.