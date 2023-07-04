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Милинкович-Савич может перейти в «Челси»

Милинкович-Савич может перейти в «Челси»
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Сербский полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может оказаться в лондонском «Челси», сообщает La Gazzetta dello sport.

По информации источника, 28-летний футболист был предложен лондонскому клубу его агентом Матеей Кежманом. После ухода Матео Ковачича и скорого ухода Мэйсона Маунта «аристократы» ищут новых полузащитников. Они давно нацелились на Мойсеса Кайседо из «Брайтон энд Хоув Альбион», а также на Ромео Лавию из «Саутгемптона». Данные кандидатуры более предпочтительны для «Челси», так как они моложе, но при этом сербский полузащитник также находится в списке возможных приобретений.

В сезоне-2022/2023 на счету Милинкович-Савича 47 матчей за «Лацио» во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и восемью результативными передачами. Контракт игрока с римским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

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