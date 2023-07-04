Александр Коваленко рассказал об адаптации в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко рассказал о том, как проходит его адаптация в петербургском клубе.
«Первая неделя пока складывается тяжело. Два месяца не тренировался, кондиции ещё надо плотно набирать. Эмоции положительные. Рад дебютировать за «Зенит», — передаёт слова Коваленко корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Напомним, 30 июня «Зенит» объявил о переходе 19-летнего Коваленко, с которым был подписан контракт до июня 2028 года.
В сезоне-2022/2023 Коваленко выступал за самарские «Крылья Советов» на правах аренды из «Сочи». В 30 матчах во всех турнирах он забил два гола и сделал три результативные передачи. «Крылья» заняли 12-е место в РПЛ. Ориентировочная стоимость Коваленко, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,8 млн.
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