Руководство «ПСЖ» считает, что Мбаппе обманул клуб при продлении контракта

Руководство «ПСЖ» недовольны поведением французского нападающего команды Килиана Мбаппе.

Как сообщает журналист Лоик Танзи, в клубе считают, что футболист нарушил обещание при продлении контракта в 2022 году. Игрок тогда заверил, что не покинет клуб на правах свободного агента, поэтому парижане решились заключить с Мбаппе краткосрочное соглашение, а не настояли на обязательной трёхлетней сделке.

Килиан Мбаппе стал игроком парижан летом 2017 года, перейдя в «ПСЖ» из «Монако». В минувшем сезоне нападающий забил 41 гол и отдал 10 результативных передач в 43 матчах. С «ПСЖ» Мбаппе пять раз побеждал в чемпионате Франции и три раза выигрывал Кубок страны.

Ранее сообщалось, что французский форвард близок к переходу в «Реал» Мадрид за сумму в € 224 млн + € 56 млн.

Вембаньяма встретился с Мбаппе: