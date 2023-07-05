Руководство «ПСЖ» считает, что Мбаппе обманул клуб при продлении контракта

Руководство «ПСЖ» недовольны поведением французского нападающего команды Килиана Мбаппе.
Как сообщает журналист Лоик Танзи, в клубе считают, что футболист нарушил обещание при продлении контракта в 2022 году. Игрок тогда заверил, что не покинет клуб на правах свободного агента, поэтому парижане решились заключить с Мбаппе краткосрочное соглашение, а не настояли на обязательной трёхлетней сделке.
Килиан Мбаппе стал игроком парижан летом 2017 года, перейдя в «ПСЖ» из «Монако». В минувшем сезоне нападающий забил 41 гол и отдал 10 результативных передач в 43 матчах. С «ПСЖ» Мбаппе пять раз побеждал в чемпионате Франции и три раза выигрывал Кубок страны.
Ранее сообщалось, что французский форвард близок к переходу в «Реал» Мадрид за сумму в € 224 млн + € 56 млн.
Вембаньяма встретился с Мбаппе:
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