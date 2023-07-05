«Зенит» понимает, что потеряет Вендела, но не собирается продавать Клаудиньо — Нето

В «Зените» смирились с тем, что полузащитник Вендел покинет команду в летнее трансферное окно, однако российский клуб по-прежнему не собирается вести переговоры по нападающему Клаудиньо. Об этом сообщает журналист Хулио Мигель Нето в «Твиттере».

25-летний Вендел продолжает готовиться к сезону в Бразилии, он не вернулся в расположение «Зенита», но, вероятно, сделает это в ближайшие дни. Игроку разрешили искать новый клуб, но как сообщил главный тренер «Зенита» Сергей Семак, бразилец этого ещё не сделал.

26-летний Клаудиньо готовится к сезону в составе «Зенита» и участвует в предсезонных товарищеских матчах. Его контракт, как и контракт Вендела, истекает с командой летом 2027 года. Клаудиньо играет за «Зенит» с 2021 года.