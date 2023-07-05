Чемпионат Европы по футболу U21: расписание полуфинальных матчей
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В Грузии и Румынии продолжается чемпионат Европы среди молодёжных сборных (до 21 года) — 2023. Сегодня, 5 июля, пройдут полуфинальные матчи. Израиль встретится с Англией, а Испания сыграет с Украиной.
Молодёжный чемпионат Европы. Полуфинал.
5 июля, среда
19:00. Израиль — Англия.
22:00. Испания — Украина.
В расписании указано московское время.
Молодёжный чемпионат Европы начался 21 июня. Решающая игра турнира пройдёт в субботу, 8 июля, в грузинском Батуми.
На предыдущем Евро среди молодёжных команд, который состоялся в Венгрии и Словении в 2021 году, титул завоевала сборная Германии, а серебряным призёром стала национальная команда Португалии. В этот раз немцы не смогли защитить титул, заняв последнее место в своей группе.
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