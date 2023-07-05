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Женский «Арсенал» бесплатно подписал футболистку «Манчестер Юнайтед» Алессию Руссо

Женский «Арсенал» бесплатно подписал футболистку «Манчестер Юнайтед» Алессию Руссо
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Английская нападающая Алессия Руссо подписала контракт с лондонским «Арсеналом» на правах свободного агента. Об этом сообщает пресс-служба женского «Арсенала» на официальном сайте.

Фото: ЖФК «Арсенал»

«Очень рада быть здесь и не могу дождаться начала выступлений за «Арсенал». Хочу выигрывать трофеи, как и все в этом клубе. Это новый вызов и новая среда для меня, уверена, что буду расти здесь в игровом плане. Рада быть частью «Арсенала», — сказала Руссо.

Руссо играла за «Манчестер Юнайтед» с 2020 по 2023 год. С 2020 года также привлекается к игре за сборную Англии, в составе которой в прошлом году выиграла чемпионат Европы. Алессия является воспитанницей лондонского «Челси».

Реакция английских фанатов на чудо-гол Алессии Руссо. Видеоролик:

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