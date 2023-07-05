Израиль — Англия: текстовая онлайн-трансляция полуфинала молодёжного Евро начнётся в 19:00

В матче полуфинала чемпионата Европы среди молодёжных команд (до 21 года) 2023 года встретятся сборные Израиля и Англии. Команды будут играть стадионе «Батуми Арена» в Батуми (Грузия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Мортеном Крогом (Дания). Начало игры — в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На групповом этапе команды играли в одном квартете. Англия (9) заняла первое место в группе С, Израиль (4) — второе. Ниже расположились Чехия и Германия. Очная встреча завершилась победой англичан со счётом 2:0.

В четвертьфинале сборная Англии обыграла команду Португалии со счётом 1:0, а Израиль оказался сильнее хозяев турнира — Грузии (0:0, 4:3 по пенальти).