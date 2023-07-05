Израиль — Англия: текстовая онлайн-трансляция полуфинала молодёжного Евро начнётся в 19:00
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В матче полуфинала чемпионата Европы среди молодёжных команд (до 21 года) 2023 года встретятся сборные Израиля и Англии. Команды будут играть стадионе «Батуми Арена» в Батуми (Грузия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Мортеном Крогом (Дания). Начало игры — в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
U21 ЧЕ-2023. 1/2 финала
05 июля 2023, среда. 19:00 МСК
Израиль U21
Не начался
Англия U21
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
На групповом этапе команды играли в одном квартете. Англия (9) заняла первое место в группе С, Израиль (4) — второе. Ниже расположились Чехия и Германия. Очная встреча завершилась победой англичан со счётом 2:0.
В четвертьфинале сборная Англии обыграла команду Португалии со счётом 1:0, а Израиль оказался сильнее хозяев турнира — Грузии (0:0, 4:3 по пенальти).
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