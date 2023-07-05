Источник: «Спартак» не ведёт переговоры с Опоку из «Амьена» из-за низкого уровня игрока

«Спартак» не ведёт переговоры с «Амьеном» о возможном трансфере 25-летнего ганского защитника Николаса Опоку, информирует Metaratings. Ранее агент игрока в СМИ утверждал, что находится на начальной стадии переговоров со «Спартаком».

Согласно сведениям источника, уровень футболиста недостаточен для интереса со стороны селекционного отдела «Спартака».

Опоку выступает за «Амьен» с 2021 года, ранее он играл за итальянский «Удинезе». Защитник провёл в составе «Амьена» 79 матчей и отметился двумя результативными передачами. Также Опоку провёл 13 матчей за сборную Ганы и отметился одним голом.

«Спартак» закончил прошлый сезон в Российской Премьер-Лиге на третьем месте в турнирной таблице. Новый сезон начнётся для команды Гильермо Абаскаля игрой с «Оренбургом» на «Открытие Банк Арене» 23 июля.