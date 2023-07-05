Стало известно, почему россиянин Егор Пруцев не приехал на турнир в Санкт-Петербурге

Полузащитник «Црвены Звезды» Егор Пруцев не смог прилететь на Кубок PARI Премьер из-за травмы. Об этом сообщил его одноклубник Кингз Кангва.

«У него сейчас небольшая травма, поэтому он не смог прилететь. Егор — отличный игрок, продолжающий развиваться», — приводит слова Кангвы Sportal.rs.

20-летний Егор Пруцев — младший брат полузащитника «Спартака» Данилы Пруцева. За сербскую команду полузащитник играет с лета 2022 года, у него действующий контракт до конца сезона-2025/2026. В 11 матчах за «Црвену Звезду» Пруцев отдал результативную передачу.

«Црвена Звезда» в первом матче турнира обыграла «Зенит» со счётом 2:1. Сербской команде также предстоят матчи с азербайджанским «Нефтчи» и турецким «Фенербахче».