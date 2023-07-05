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«Торпедо» — «Спартак»: стартовые составы команд на контрольный матч

«Торпедо» — «Спартак»: стартовые составы команд на контрольный матч
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В контрольном матче встретятся московские «Торпедо» и «Спартак». Команды будут играть на стадионе «Лужники» в Москве. Начало встречи — в 17:15 по московскому времени. Матч пройдёт в закрытом режиме.

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
05 июля 2023, среда. 17:15 МСК
Торпедо М
Москва, Россия
1-й тайм
2 : 0
Спартак М
Москва, Россия
1:0 Манелов – 1'   2:0 Орехов – 34'

Стартовые составы команд:

«Торпедо»: Бабурин, Бородин, Калугин, Шляков, Юзепчук, Самсонов, Чурич, Усанов, Орехов, Стефанович, Манелов.

«Спартак»: Селихов, Денисов, Литвинов, Дуарте, Классен, Лайкин, Зорин, Зобнин, Кейта Бальде, Зиньковский, Соболев.

«Спартак» завершил сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на третьем месте. Красно-белые набрали 54 очка после 30 матчей. «Торпедо» заняло последнюю, 16-ю строчку в турнирной таблице, заработав 13 очков. Следующий сезон автозаводцы проведут в Мелбет Первой лиге.

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