В контрольном матче встретятся московские «Торпедо» и «Спартак». Команды будут играть на стадионе «Лужники» в Москве. Начало встречи — в 17:15 по московскому времени. Матч пройдёт в закрытом режиме.

Стартовые составы команд:

«Торпедо»: Бабурин, Бородин, Калугин, Шляков, Юзепчук, Самсонов, Чурич, Усанов, Орехов, Стефанович, Манелов.

«Спартак»: Селихов, Денисов, Литвинов, Дуарте, Классен, Лайкин, Зорин, Зобнин, Кейта Бальде, Зиньковский, Соболев.

«Спартак» завершил сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на третьем месте. Красно-белые набрали 54 очка после 30 матчей. «Торпедо» заняло последнюю, 16-ю строчку в турнирной таблице, заработав 13 очков. Следующий сезон автозаводцы проведут в Мелбет Первой лиге.