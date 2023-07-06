Паредес: объятие Месси после гола Монтьеля останется со мной до конца жизни

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес поделился эмоциями от победы на чемпионате мира.

«Объятие Месси после гола Монтьеля останется со мной. Оно будет, вероятно, со мной до конца жизни. Вспоминаю, как Лео стоит на коленях. Я был первым, кто обнял его как чемпиона мира. Это было невероятно. Он сказал: «Спасибо, спасибо, я люблю тебя». Каждый раз, когда я смотрю видео, меня трогает за живое, потому что я, почти плача, кричу: «Мы чемпионы мира».

Было невероятно жить и делиться всеми эмоциями с Месси. Стать чемпионом мира с ним было величайшим событием, которое могло со мной случиться. Быть чемпионом мира в составе сборной — это очень круто, а возможность сделать это с лучшим футболистом в истории — это невероятно», — приводит слова Паредеса Clarin, ссылаясь на TV Publica.