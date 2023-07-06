Сарри: получил несколько предложений из Саудовской Аравии

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри рассказал, что ему предлагали работу в Саудовской Аравии, но в данный момент предпочитает остаться в римском клубе. Также он сказал, что понимает, почему его бывший подопечный в «Наполи» Калиду Кулибали согласился перейти в «Аль-Хиляль» из «Челси».
«Честно говоря, я получил несколько предложений из Саудовской Аравии. На данный момент я счастлив в «Лацио», поэтому нет смысла говорить о деньгах. Если через несколько лет я перестану быть счастливым или мой контракт истечет, то я могу рассмотреть это на год или два. Сейчас я в двух часах езды от дома, так что у меня нет причин брать эти предложения во внимание.
Трудно понять, почему происходят определенные вещи. Из того, что я читал, Кулибали получит € 90 млн в течение трех лет, и нужно учитывать, что вы можете разобраться с вопросами своей семьи на три поколения», — приводит Sportitalia слова Сарри.
Нынешний контракт тренера с «Лацио» рассчитан до лета 2025 года.
- 6 июля 2023
-
04:36
-
04:14
-
03:55
-
03:00
-
02:58
-
02:46
-
02:01
-
01:47
-
01:44
-
01:18
-
00:57
-
00:50
-
00:50
-
00:46
-
00:32
-
00:25
-
00:20
-
00:19
-
00:12
-
00:05
-
00:03
-
00:03
- 5 июля 2023
-
23:53
-
23:49
-
23:46
-
23:44
-
23:36
-
23:27
-
23:21
-
23:15
-
23:13
-
23:04
-
23:00
-
22:56
-
22:34