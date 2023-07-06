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Наставник сборной Украины U-21: просидели в конуре в аэропорту, нас задержали на 5 часов

Наставник сборной Украины U-21: просидели в конуре в аэропорту, нас задержали на 5 часов
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Главный тренер молодёжной сборной Украины Руслан Ротань назвал причины разгромного поражения команды в полуфинале чемпионата Европы со сборной Испании (1:5).

«Считаю, что ребятам не хватило банального восстановления. Мы не хотели каких-то отмазок, но то, как мы…
Во-первых, игра два на третий, как мы добирались, как просидели в какой-то конуре в аэропорту, нас задержали на 5 часов. Прилетели и фактически полдня потратили, чтобы добраться до Бухареста. Вы видели сами, что ребята очень хотели глазами, но ноги не бежали. Восстановление играет ключевую роль, поэтому это действительно сегодня повлияло на результат. Видимо, сегодня просто не наш день. Очевидно», — приводит слова Ротаня ua.tribuna.com.

В финале турнира сборная Испании встретится с Англией. Матч состоится 8 июля в Батуми.

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