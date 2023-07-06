Пике: я всё ещё хочу, чтобы «Реал» всегда проигрывал

Бывший игрок «Барселоны» Жерар Пике высказался о соперничестве с «Реалом» (Мадрид).

«Реал» (Мадрид) стал моим соперником, когда я был игроком. Сейчас я всё ещё хочу, чтобы они всегда проигрывали. Но я не знаю, как хорошо «Реал» справляется с этим, если он фаворит… Они всегда очень хорошо играют. Но я буду следить только за «Барсой» и Андоррой. А ещё у меня есть «Кингз» (Жерар имеет в виду Kings League, медиафутбольную лигу, к созданию которой приложил руку. — Прим. «Чемпионата»)…» — приводит слова Пике AS.

Напомним, Пике завершил карьеру в минувшем сезоне. Защитник сыграл за сине-гранатовых 616 матчей, в которых забил 53 гола и сделал 15 результативных передач. В нынешнем сезоне Ла Лиги защитник принял участие в шести встречах. Пике является чемпионом мира и Европы в составе сборной Испании.