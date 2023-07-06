Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чернов: обыграть ЦСКА, но пропустить их на второе место — не тот результат, который хотим

Чернов: обыграть ЦСКА, но пропустить их на второе место — не тот результат, который хотим
Комментарии

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов оценил прошедший сезон для красно-белых и высказался о целях на предстоящий. «Спартак» завершил чемпионат России на третьем месте.

«Все хотят бороться за самые высокие места. Предыдущий сезон неудачно сложился. Постоянно шли на втором месте, могли какое‑то сопротивление «Зениту» оказывать. Но потом пошёл неудачный отрезок. Ну и ещё в конце выиграть у ЦСКА, но пропустить их на второе место, а самим стать третьими — не то. Не тот результат, который мы хотим.

Для себя лично — хотел бы просто помогать команде. Много ненужных мячей пропустили. Хотелось бы это исправить, помогать команде. Чтобы всё на благо. Надеюсь, воздастся», — приводит слова Чернова «Матч ТВ».

Материалы по теме
«Спартак» сыграл вничью с «Торпедо» в товарищеском матче
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023