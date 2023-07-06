Чернов: обыграть ЦСКА, но пропустить их на второе место — не тот результат, который хотим

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов оценил прошедший сезон для красно-белых и высказался о целях на предстоящий. «Спартак» завершил чемпионат России на третьем месте.

«Все хотят бороться за самые высокие места. Предыдущий сезон неудачно сложился. Постоянно шли на втором месте, могли какое‑то сопротивление «Зениту» оказывать. Но потом пошёл неудачный отрезок. Ну и ещё в конце выиграть у ЦСКА, но пропустить их на второе место, а самим стать третьими — не то. Не тот результат, который мы хотим.

Для себя лично — хотел бы просто помогать команде. Много ненужных мячей пропустили. Хотелось бы это исправить, помогать команде. Чтобы всё на благо. Надеюсь, воздастся», — приводит слова Чернова «Матч ТВ».