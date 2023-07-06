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Масалитин: переход Марио Фернандеса в «Зенит» — предательство ЦСКА, Гинера и болельщиков

Масалитин: переход Марио Фернандеса в «Зенит» — предательство ЦСКА, Гинера и болельщиков
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Бывший футболист Валерий Масалитин прокомментировал информацию о возможном переходе защитника Марио Фернандеса, ранее выступавшего за московский ЦСКА, в санкт-петербургский «Зенит».

«В переход Марио в «Зенит» не очень верится. Это очень некрасиво с его стороны. Возможно, просто забрасывается удочка для набивания цены. Если переход в «Зенит» состоится, то, конечно, это предательство. Он провёл в ЦСКА лучшие годы, клуб бесплатно отпустил его в Бразилию, а он приезжает в «Зенит». Но мне тяжело верится. Может, это бросает агент. Дождёмся более достоверной информации. Но это было бы предательством клуба, Гинера и болельщиков», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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Источник: Марио Фернандес будет получать в «Зените» € 2,5 млн в год
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