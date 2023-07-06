Стали известны условия улучшенного предложения Далеру Кузяеву от «Бешикташа»

«Бешикташ» всё ещё надеется подписать 30-летнего российского полузащитника Далера Кузяева, сообщает Fotospor в «Твиттере».

Отмечается, что турецкий клуб предложил футболисту четырёхлетний контракт на сумму € 1,5 млн. Кроме того, «Бешикташ» добавил к предложению ещё € 2 млн в качестве подписного бонуса, которые должны быть выплачены в течение четырёх лет, а также бонусы на общую сумму € 1 млн.

Напомним, Кузяев стал свободным агентом 30 июня, когда истёк его контракт с «Зенитом». Полузащитник выступал за санкт-петербургский клуб с лета 2017 года. Несколько лет назад россиянин уже хотел уехать в Европу, также отказавшись от нового контракта с российской командой, но после неудачного поиска вернулся.