Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Локомотив» — «Балтика»: стартовые составы команд на контрольный матч

«Локомотив» — «Балтика»: стартовые составы команд на контрольный матч
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 6 июля, в контрольном матче встретятся московский «Локомотив» и калининградская «Балтика». Команды будут играть на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Начало матча — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
06 июля 2023, четверг. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Не начался
Балтика
Калининград, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Локомотив»: Гильерме, Самошников, Фассон, Погостнов, Ненахов, Карпукас, Баринов, Жемалетдинов, Пиняев, Глушенков, Дзюба.

«Балтика»: Латышонок, Пуцко, Радмановац, Жиров, Казаев, Маляров, Галоян, Лазарев, Пряхин, Барков, Мусаев.

Для «Локомотива» это третий контрольный матч на летних сборах. Ранее команда Михаила Галактионова сыграла вничью с омским «Иртышом» (1:1) и победила астраханский «Волгарь» (4:2). «Балтика» ранее уступила «Сочи» со счётом 0:1 и проиграла «Шиннику» — 0:1.

«Локомотив» завершил сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на восьмом месте. «Балтика» финишировала второй в Мелбет Первой лиге и в новом сезоне будет выступать в высшем дивизионе чемпионата России.

Материалы по теме
«Локо» взял конкурента Дзюбе, а «Зенит» — игрока сборной России. Трансферы недели в РПЛ
«Локо» взял конкурента Дзюбе, а «Зенит» — игрока сборной России. Трансферы недели в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023