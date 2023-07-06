Представители Мбаппе считают, что допустили ошибку, продлив контракт с «ПСЖ» — де Мон
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе хочет стать игроком «Реала» Мадрид, сообщает журналист Рамон Альварес де Мон на своём YouTube-канале.
Форвард, отмечает обозреватель, сам желает присоединиться к «сливочным». По мнению Килиана, он идеально впишется в состав мадридцев. Представители Мбаппе считают, что допустили ошибку, продлив контракт с «ПСЖ» летом 2022 года.
Кроме того, обозреватель утверждает, что у президента «сливочных» Флорентино Переса и представителей французского форварда разработан план, который поможет футболисту перейти в «Реал» нынешним летом. Мадридцы были готовы ко всему, что происходит в текущее межсезонье. Перес оптимистично настроен по поводу возможного трансфера Мбаппе летом 2023 года.
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