«Атлетико» Мадрид объявил о переходе Аспиликуэты
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Испанский защитник Сесар Аспиликуэта подписал контракт с мадридским «Атлетико» сроком на один год, сообщает пресс-служба клуба.
Ранее сегодня «Челси» объявил об уходе Аспиликуэты на правах свободного агента. Испанец выступал за «синих» с 2012 года. С лондонским клубом он дважды становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок Англии, Кубок лиги, Лигу чемпионов, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. Всего в «Челси» Сесар выиграл девять трофеев. Ранее в своей карьере испанец выступал за «Марсель» и «Осасуну».
В сезоне-2022/2023 на счету 33-летнего испанца 32 матча за «Челси» во всех турнирах, в которых он не отмечался результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.
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