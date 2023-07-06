Игнашевич — о матче с «Локомотивом»: довольны работой, которую провели ребята

Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал победу команды над московским «Локомотивом» (1:0) в товарищеском матче.

«Эмоции хорошие. Хорошая тренировочная игра. Самое главное, что все живы и здоровы. Получили хорошую игровую практику. Тренировочная игра – это не официальный матч. И мы довольны в первую очередь той работой, которую ребята провели. По сравнению с первой контрольной игрой (с «Шинником», 0:1. — Прим. «Чемпионата») поменяли практически всех игроков.

Считаю, что был хороший контроль матча, контроль при действиях, когда у нас мяч и когда мы без мяча. Поэтому главное было сегодня получить хорошую тренировочную нагрузку. У всех был определённый объём игрового времени. Главное, что никто не получил травму», — приводит слова Игнашевича пресс-служба калининградского клуба.