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Шкриньяр: мне потребовалась всего секунда, чтобы принять решение о переходе в «ПСЖ»

Шкриньяр: мне потребовалась всего секунда, чтобы принять решение о переходе в «ПСЖ»
Милан Шкриньяр
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Словацкий защитник Милан Шкриньяр, покинувший «Интер» в качестве свободного агента, прокомментировал подписание контракта с «ПСЖ».

«Это было лёгкое решение. Когда такой клуб, как «Пари Сен-Жермен», хочет подписать вас, решение принимается быстро. Когда я узнал, что у меня есть возможность приехать сюда, я был очень счастлив. Я много посмотрел игр «ПСЖ», я думаю, что все во всём мире смотрят матчи «Пари Сен-Жермен», все знают, что здесь есть великие игроки.

Знаю, что это одна из лучших команд в мире. Мне потребовалась всего секунда, чтобы принять решение. Я действительно с нетерпением жду возможности поработать с моими новыми товарищами по команде и встретиться со всеми в клубе», — приводит слова Шкриньяра пресс-служба французского клуба.

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