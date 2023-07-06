Шкриньяр: мне потребовалась всего секунда, чтобы принять решение о переходе в «ПСЖ»

Словацкий защитник Милан Шкриньяр, покинувший «Интер» в качестве свободного агента, прокомментировал подписание контракта с «ПСЖ».

«Это было лёгкое решение. Когда такой клуб, как «Пари Сен-Жермен», хочет подписать вас, решение принимается быстро. Когда я узнал, что у меня есть возможность приехать сюда, я был очень счастлив. Я много посмотрел игр «ПСЖ», я думаю, что все во всём мире смотрят матчи «Пари Сен-Жермен», все знают, что здесь есть великие игроки.

Знаю, что это одна из лучших команд в мире. Мне потребовалась всего секунда, чтобы принять решение. Я действительно с нетерпением жду возможности поработать с моими новыми товарищами по команде и встретиться со всеми в клубе», — приводит слова Шкриньяра пресс-служба французского клуба.