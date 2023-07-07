Романо: Робин Кох из «Лидса» переходит в аренду в «Айнтрахт»
Поделиться
Немецкий центральный защитник «Лидс Юнайтед» Робин Кох в следующем сезоне будет играть за франкфуртский «Айнтрахт», сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.
Контракт игрока заканчивается летом 2024 года. Игрок уже попрощался с болельщиками, так как планирует уйти из «Лидса» через год, став свободным агентом.
В минувшем сезоне Кох провёл 39 матчей во всех турнирах за «Лидс». В третий сезон выступлений немца за английский клуб «Лидс» занял 19 строчку в таблице Английской Премьер-лиги и вылетел в Чемпионшип.
«Айнтрахт» занял седьмое место по итогам розыгрыша немецкого чемпионата, добившись права участвовать в квалификации Лиги конференций.
26-летний игрок имеет опыт выступлений за немецкую сборную — 8 матчей.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 июля 2023
-
05:59
-
05:51
-
05:50
-
05:42
-
05:38
-
05:27
-
04:52
-
04:40
-
04:00
-
03:42
-
02:08
-
01:57
-
01:42
-
01:37
-
01:24
-
01:21
-
00:54
-
00:53
-
00:46
-
00:39
-
00:36
-
00:27
-
00:27
-
00:26
-
00:18
-
00:13
-
00:08
-
00:02
- 6 июля 2023
-
23:59
-
23:47
-
23:45
-
23:39
-
23:25
-
23:21
-
23:17
Партнерский контент