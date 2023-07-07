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Романо: Робин Кох из «Лидса» переходит в аренду в «Айнтрахт»

Романо: Робин Кох из «Лидса» переходит в аренду в «Айнтрахт»
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Немецкий центральный защитник «Лидс Юнайтед» Робин Кох в следующем сезоне будет играть за франкфуртский «Айнтрахт», сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Контракт игрока заканчивается летом 2024 года. Игрок уже попрощался с болельщиками, так как планирует уйти из «Лидса» через год, став свободным агентом.

В минувшем сезоне Кох провёл 39 матчей во всех турнирах за «Лидс». В третий сезон выступлений немца за английский клуб «Лидс» занял 19 строчку в таблице Английской Премьер-лиги и вылетел в Чемпионшип.

«Айнтрахт» занял седьмое место по итогам розыгрыша немецкого чемпионата, добившись права участвовать в квалификации Лиги конференций.

26-летний игрок имеет опыт выступлений за немецкую сборную — 8 матчей.

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Источник: «Унион» арендует американского полузащитника у «Лидса»
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