Винисиус Жуниор отреагировал на трансфер Гюлера в «Реал»
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Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал переход полузащитника «Фенербахче» Арды Гюлера в мадридский клуб.
«Ещё один игрок, выбравший крупнейший клуб мира», – написал Винисиус в одной из социальных сетей.
Напомним, 18-летний футболист подписал контракт на пять лет — до 2029 года.
Арда Гюлер — воспитанник «Генчлербирлиги». В академии этого турецкого клуба он находился с 2014 по 2019 год, а затем оказался в «Фенербахче», за основную команду которого забил девять голов и отдал 12 результативных передач в 51 матче. Также на его счету участие в четырёх играх за сборную Турции. Контракт полузащитника с «Фенербахче» действует до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 15 млн.
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