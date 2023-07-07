Защитник «Пари НН» Александров рассказал, в чём Галактионов сделал его лучше

Защитник «Пари Нижний Новгород» Виктор Александров рассказал о работе с тренером Михаилом Галактионовым.

«Для молодых, мне кажется, вариант с Галактионовым был отличным. Молодые при нём выросли: Агапов уехал в ЦСКА, Михайлов стал лидером, остальные тоже получали практику.

В чём именно меня сделал лучше Галактионов? Прибавил уверенности. Я впервые понял: действительно нужен клубу, тренеру. Постоянно занимались после тренировок с тренером Олегом Левиным. Молодые всегда что-то отрабатывали: передачи, удары. Просто не можешь не прибавить.

Изменились ли требования как к защитнику? Мы стали прессинговать, что мне нравится. По возможности выходили в атаки через короткий, средний пас — начиная от защиты. К концу осени игра «Нижнего» стала намного интереснее. Мы оставались три в три в обороне, но играть агрессивно, стремиться создавать моменты всё-таки интереснее и больше мне подходит.

Только что расстались с Кержаковым, а тут уходит и Галактионов? Тут слухи ползли месяц-полтора. Лидеры команды подходили к Галактионову, он отвечал: «Не обращайте внимания. Сейчас нужно работать и добиваться результата, а что будет дальше — неважно». Когда всё подтвердилось, Галактионов сказал, что предложение «Локомотива» было правда хорошим. Понимаем его. От «Локомотива» тяжело отказаться, в какой бы ситуации ты ни был. Особенно если у тебя вся семья в Москве и недавно родился ребёнок», — приводит слова Александрова Sport24.