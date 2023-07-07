Президент ФНЛ Измайлов: рады приветствовать «Торпедо» и «Химки» в Первой лиге
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Президент Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов высказался об изменениях в составе клубов Первой лиги. Новый сезон Первой лиги стартует 15 июля.
«Рады приветствовать «Торпедо» и «Химки» в Первой лиге. С этими клубами мы уже знакомы. Отдельно приветствуем «Черноморец», «Ленинградец» и «Сокол». Рады приветствовать эти клубы и регионы, благодаря которой расширяется наша география», — передаёт слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
«Химки» и «Торпедо» покинули Российскую Премьер-Лигу по итогам сезона-2022/2023. Команды заняли две последние строчки в турнирной таблице и опустились в Первую лигу. «Черноморец», «Ленинградец», «Сокол» и «Тюмень» поднялись из Второй лиги в Первую, выиграв турниры своих групп.
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