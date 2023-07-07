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Гендиректор «Химок» ответил, как команда пережила вылет из РПЛ в Первую лигу

Гендиректор «Химок» ответил, как команда пережила вылет из РПЛ в Первую лигу
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Генеральный директор подмосковных «Химок» Николай Оленев рассказал, как команда пережила вылет из Российской Премьер-Лиги в Первую лигу.

«Как команда пережила вылет в Первую лигу? В рабочем формате сейчас идёт пересборка команды. Мы попрощались с рядом игроков по понятным причинам. Сейчас завершился второй этап сборов. Команда вернулась из Саранска. Уже в обновлённом составе ведёт подготовку к стартовому матчу», — сказал Оленев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

В сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги «Химки» заняли 15-е место в турнирной таблице. Команда набрала 18 очков после 30 матчей. Следующий сезон подопечные Андрея Талалаева проведут в Первой лиге. В 1-м туре «Химки» сыграют с «Тюменью» 17 июля.

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