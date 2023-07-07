Гендиректор «Химок» ответил, как команда пережила вылет из РПЛ в Первую лигу
Поделиться
Генеральный директор подмосковных «Химок» Николай Оленев рассказал, как команда пережила вылет из Российской Премьер-Лиги в Первую лигу.
«Как команда пережила вылет в Первую лигу? В рабочем формате сейчас идёт пересборка команды. Мы попрощались с рядом игроков по понятным причинам. Сейчас завершился второй этап сборов. Команда вернулась из Саранска. Уже в обновлённом составе ведёт подготовку к стартовому матчу», — сказал Оленев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
В сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги «Химки» заняли 15-е место в турнирной таблице. Команда набрала 18 очков после 30 матчей. Следующий сезон подопечные Андрея Талалаева проведут в Первой лиге. В 1-м туре «Химки» сыграют с «Тюменью» 17 июля.
Комментарии
- 7 июля 2023
-
14:20
-
14:07
-
13:57
-
13:54
-
13:40
-
13:39
-
13:34
-
13:32
-
13:22
-
13:20
-
13:15
-
13:10
-
13:01
-
13:00
-
12:56
-
12:50
-
12:45
-
12:43
-
12:40
-
12:37
-
12:35
-
12:21
-
12:13
-
12:10
-
12:06
-
12:00
-
11:59
-
11:43
-
11:32
-
11:32
-
11:28
-
11:23
-
11:18
-
11:09
-
11:06
Партнерский контент