Гендиректор «Химок»: первоочередная задача клуба — вернуться в РПЛ с первого места

Генеральный директор подмосковных «Химок» Николай Оленев рассказал о задаче клуба на сезон-2023/2024.

«Первоочередная задача — вернуться с первого места в РПЛ. Эту задачу никто не отменял. Второй момент — это формирование команды из молодых игроков, которые должны пройти все этапы и сложиться в одну команду. У Андрея Викторовича Талалаева есть большой опыт формирования команды из доморощенных спортсменов», — сказал Оленев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

В сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги «Химки» заняли 15-е место в турнирной таблице. Команда набрала 18 очков после 30 матчей. Следующий сезон подопечные Андрея Талалаева проведут в Первой лиге. В 1-м туре «Химки» сыграют с «Тюменью» 17 июля.