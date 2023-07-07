Глава «Торпедо» Савин: продолжим играть в «Лужниках», без Fan ID ждём лучшую посещаемость

Президент московского «Торпедо» Ярослав Савин рассказал о стадионе, на котором автозаводцы будут выступать в следующем сезоне.

«В следующем сезоне Первой лиги планируем играть в «Лужниках». Ожидаем лучшую посещаемость, нежели в прошлом году. Будет вестись работа с болельщиками — уверены, что без Fan ID их будет больше. Если у «Торпедо» в прошлом году до введения паспорта болельщика средняя посещаемость составляла 4300 человек, то в следующем будем ждать больше», — сказал Савин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, по итогам сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги «Торпедо» вылетело в Первую лигу, набрав 13 очков в 30 матчах и расположившись на последней, 16-й строчке.