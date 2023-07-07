Дмитрий Кузнецов — о Медине: кинжал в спину. Раньше переход из ЦСКА в «Спартак» было табу

Экс-футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов отреагировал на слухи о переходе игрока армейцев Хесуса Медины в московский «Спартак».

«Как теперь будут относиться к Медине — это жопа. Если ещё всплыло, что он сам просился в «Спартак»… Раньше более жёстко относились к переходу из ЦСКА в «Спартак». Это было табу. Если футболист просится в стан главного конкурента и раздражителя, то я не знаю, что его мотивирует на такие поступки. Не задумывается ли он, как к нему будут относиться болельщики ЦСКА? У меня это просто не укладывается в голове.

Медина говорит, что не будет играть в другом российском клубе? Ох уж эти честные и порядочные иностранцы! А мы их принимаем и считаем, что они родные. Просто кинжал в спину. Надо быстренько найти хорошего бразильца, аргентинца или ещё кого-то. Нужен качественный, умный и быстрый футболист. Однако это будет дорого стоить. Селекционный отдел должен оперативно сработать и найти хорошую, а, может, и отличную замену Медине», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.