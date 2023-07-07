Команда «Штаб» оформила «золотой» дубль в суперфинале футбольного квиза

Завершился весенне-летний сезон футбольного квиза «Чемпионат Brainboy». В суперфинале сразились сильнейшие команды, которые в очередной раз поразили своими знаниями о футболе.

Перед основной битвой была разминка в виде короткой бонусной игры, в которой игроки отвечали на вопросы, связанные с квизом «Чемпионата Brainboy». Победители получили индивидуальные призы от партнёров: ФНЛ, ФК «Локомотив», ФК «Краснодар», ФК «Химки» и ФК «Арис».

До начала квиза были награждены команды, набравшие большее количество очков за весь четвёртый сезон:

1 место – «Штаб»;

2 место – «Major League, Suck it»;

3 место – «С детства за «Лестер».

Далее всех ждал огненный суперфинал. По итогам восьми раундов победу одержала команда «Штаб». Ребята превосходно прошли всю дистанцию и оформили «золотой» дубль: наряду с регулярным чемпионатом, забрали ещё и Кубок суперфинала.

Почётное второе место заняла команда «Гарпастум».

Третьим в этой непростой и насыщенной игре становится коллектив «С детства за «Лестер».

Таблица суперфинала квиза Фото: «Чемпионат»

Все команды, занявшие призовые места, выиграли подарки от «Чемпионата», издательства «Бомбора» и бара Liberty, которые выручил наш любимый маскот тигр Чемп.

Победители квиза Фото: «Чемпионат»

Призёры квиза Фото: «Чемпионат»

Призёры квиза Фото: «Чемпионат»

Всем спасибо за сезон, до скорой встречи!