В «Крыльях» сообщили, что близки к подписанию лучшего бомбардира чемпионата Беларуси

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал информацию о потенциальном переходе нападающего солигорского «Шахтёра» Егора Карпицкого в самарский клуб.

«Егор Карпицкий переходит в «Крылья»? Думаю, что на следующей неделе клуб сделает официальное заявление по этому поводу. Думаю, что мы близко», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Как сообщает издание Metaratings.ru, Карпицкий уже провёл несколько тренировок на базе «Крыльев Советов», но вернулся в «Шахтёр», чтобы провести ещё один матч. В это же время стороны утрясают последние детали контракта.

19-летний Карпицкий лидирует в рейтинге бомбардиров чемпионата Беларуси, забив 12 голов в 13 играх. Напомним, форвард оформил хет-трик в ворота молодёжной сборной России U21, выступая за команду Беларуси в июньском матче (1:5).