Гранат: всё, что происходит в ЦСКА — очень смешно. Никогда не мог представить подобного

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат прокомментировал возможный переход полузащитника ЦСКА Хесуса Медины в «Спартак», а также дал общую оценку трансферной политике клуба.

«Не буду судить Медину. Каждый человек выбирает там, где ему лучше. Переход в другой клуб — выбор человека. Всё, что происходит в ЦСКА — очень смешно! Два игрока ушли от армейцев к главным врагам в чемпионате. Никогда не мог представить себе, что подобное произойдёт с ЦСКА. Очень редкая для них ситуация. Если игроки переходят в стан прямых конкурентов, значит, эти два случая — недоработки руководства армейцев», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, в прошлом сезоне РПЛ ЦСКА опередил «Спартак» на четыре очка и завоевал серебряные медали национального первенства.