Почеттино — о варианте перехода Кейна в «Челси»: отношения с Гарри всегда были отличными

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о возможности перехода в его команду 29-летнего нападающего «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Гарри Кейна.

«Я не люблю говорить о футболистах из других клубов, но в данном случае речь идёт об одном из величайших нападающих мира. Было бы неправильно что-либо говорить по этому поводу, но было бы нечестно и промолчать. Наши взаимоотношения с Гарри всегда были отличными», — приводит журналист Маурицио Романо слова Почеттино в своём «твиттере».

В минувшем сезоне Кейн провёл за «Тоттенхэм» 49 матчей во всех турнирах. Он забил 32 гола и отдал пять результативных передач. Форвард выступает за «Тоттенхэм» уже более 10 лет, а Почеттино тренировал лондонцев с 2014 по 2019 год. В этом межсезонье сразу несколько топ-клубов выразили заинтересованность в услугах Кейна.

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Мэйсон Маунт объявил об уходе из «Челси» в видеообращении: