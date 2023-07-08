Почеттино — о варианте перехода Кейна в «Челси»: отношения с Гарри всегда были отличными

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о возможности перехода в его команду 29-летнего нападающего «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Гарри Кейна.
«Я не люблю говорить о футболистах из других клубов, но в данном случае речь идёт об одном из величайших нападающих мира. Было бы неправильно что-либо говорить по этому поводу, но было бы нечестно и промолчать. Наши взаимоотношения с Гарри всегда были отличными», — приводит журналист Маурицио Романо слова Почеттино в своём «твиттере».
В минувшем сезоне Кейн провёл за «Тоттенхэм» 49 матчей во всех турнирах. Он забил 32 гола и отдал пять результативных передач. Форвард выступает за «Тоттенхэм» уже более 10 лет, а Почеттино тренировал лондонцев с 2014 по 2019 год. В этом межсезонье сразу несколько топ-клубов выразили заинтересованность в услугах Кейна.
Мэйсон Маунт объявил об уходе из «Челси» в видеообращении:
- 8 июля 2023
-
01:56
-
01:56
-
01:50
-
01:42
-
01:33
-
00:59
-
00:51
-
00:49
-
00:37
-
00:37
-
00:26
-
00:20
-
00:05
-
00:01
-
00:01
- 7 июля 2023
-
23:41
-
23:40
-
23:39
-
23:12
-
23:11
-
23:04
-
23:03
-
23:01
-
22:48
-
22:47
-
22:40
-
22:34
-
22:20
-
22:17
-
22:11
-
22:07
-
22:00
-
21:55
-
21:50
-
21:47