Рональд Куман раскритиковал трансферную политику «Барселоны»

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман высказался о трансферной политике «Барселоны».

«Глядя со стороны, можно обсудить возраст подписанных игроков. Они не работают на будущее ни с финансовой, ни с футбольной точки зрения. Гюндоган – отличный игрок, но его нужно было подписать раньше. Для клуба, который должен смотреть в будущее… И они подписывают их на два или три года.

Когда я был тренером, денег не было. И я увидел, что есть Педри, Нико, Гави… Мы в Нидерландах привыкли давать возможности молодым. Нужно работать, чтобы иметь хорошее будущее.

Дело даже не в Гюндогане. Нельзя подписывать по два-три игрока такого возраста каждый сезон. Если вы думаете о будущем, то трансфер 22-летнего футболиста лучше, чем переход игрока, которому 32 или 33», – приводит слова Кумана Marca.

Илкай Гюндоган обратился к болельщикам «Барселоны»: