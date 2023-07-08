Рональд Куман раскритиковал трансферную политику «Барселоны»

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман высказался о трансферной политике «Барселоны».
«Глядя со стороны, можно обсудить возраст подписанных игроков. Они не работают на будущее ни с финансовой, ни с футбольной точки зрения. Гюндоган – отличный игрок, но его нужно было подписать раньше. Для клуба, который должен смотреть в будущее… И они подписывают их на два или три года.
Когда я был тренером, денег не было. И я увидел, что есть Педри, Нико, Гави… Мы в Нидерландах привыкли давать возможности молодым. Нужно работать, чтобы иметь хорошее будущее.
Дело даже не в Гюндогане. Нельзя подписывать по два-три игрока такого возраста каждый сезон. Если вы думаете о будущем, то трансфер 22-летнего футболиста лучше, чем переход игрока, которому 32 или 33», – приводит слова Кумана Marca.
Илкай Гюндоган обратился к болельщикам «Барселоны»:
- 8 июля 2023
-
05:25
-
05:03
-
04:31
-
04:25
-
04:15
-
04:05
-
03:48
-
03:42
-
02:58
-
02:54
-
01:56
-
01:56
-
01:50
-
01:42
-
01:33
-
00:59
-
00:51
-
00:49
-
00:37
-
00:37
-
00:26
-
00:20
-
00:05
-
00:01
-
00:01
- 7 июля 2023
-
23:41
-
23:40
-
23:39
-
23:12
-
23:11
-
23:04
-
23:03
-
23:01
-
22:48
-
22:47